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Botoks ile migren tedavisi

Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuba Kopal, "Migren; ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan zonklayıcı ağrıyla birlikte bulantı, kusma ve ışığa olan hassasiyet ile kendini belli etmektedir'' dedi.

18.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:55Botoks ile migren tedavisi

Migren; ense, şakak ya da göz çevresinden başlayan zonklayıcı ağrı ile bulantı, kusma ve ışığa olan hassasiyet ile kendini belli etmektedir. Hastalık, yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir.

Kronik migren tanısı için 3 aydan daha uzun bir süre boyunca, ayda 15 gün veya daha fazla, gerilim tipi ya da migren karakterinde ağrı veya ayda 8'den fazla migren atağı olması gerekmektedir.

Kronik migrende ilaç yetersiz kalabiliyor

Migren tedavisinin kişinin baş ağrılarının sıklığına ve şiddetine göre planlandığını belirten Özel Esentepe Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuba , "Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar ataktaki ağrıyı, eşlik eden bulantı ve kusmayı kontrol altına almaya yardımcı olur veya sık gelen baş ağrısı ataklarını azaltmayı hedefler. Ancak atak sıklığının arttığı kronik migrende, bu tedaviler yetersiz kalabilmektedir'' şeklinde konuştu.

Botoks tedavisi

Son yıllarda botoks tedavisinin kronik migren hastalarında alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Tuba Kopal, "Clostridium botulinum adlı bir bakteriden elde edilen botilinum toksini, sinirlerden gelen uyarıların kaslara geçmesini engelleyerek kasın kasılma gücünü azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve PREEMPT adı verilen bilimsel çalışma, estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılan botoks yönteminin, kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu söyleyen Kopal, şöyle devam etti:"Botoks tedavisi ile kronik migren hastalarının bozulmuş olan uyku düzenlerinin ve yaşam kalitelerinin belirgin düzeyde iyileştiği gözlenmiştir. Bunun yanında bu tedavi yöntemi, mevcut diğer hastalıkları nedeniyle de ağrı kesici ya da migren tedavisinde verilen ilaçların sakıncalı olduğu hastalarda alternatif bir tedavi olabilmektedir. Tedavi ile ağrı kesici kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.''

Tedavi kişiye özel planlanmakta

Migren tedavisinin estetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan botokstan farklı olduğunu ifade eden Özel Esentepe Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuba Kopal, "Migren tedavisinde alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde toplam 31 noktaya, deri altına çok ince uçlu iğneler kullanılmaktadır. Tedavi kişiye özel planlanmakta ve 3 ay ara ile en az 2 tedavi dönemi bulunmaktadır. Botilinum toksin etki süresi kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte, 3-6 ay sürebilmektedir. Bazı hastalarda tedavi etkinliği için enjeksiyon tekrarlanması gerekirken, bazı hastalarda ise etkinlik birkaç yıl süresince bile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.


Kopal, Güncel

Kaynak: Bültenler

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