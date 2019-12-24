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Botoks,yılan zehri değildir !

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.

24.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:26 Botoks,yılan zehri değildir !

Botoks dünyadaki en popüler kozmetik enjeksiyon uygulamasıdır. Clostridium Botulunium isimli bakteriden üretilir. Çok küçük miktarda toksinin yüzdeki çizgilere ve kırışıklıklara uygulanmasıyla düz, parlak bir görüntü oluşturur.

Botoks (toksin), alın, kazayakları, kaşarası, burun üzerindeki çizgiler, dudak üzerindeki çizgiler ve boyun çizgilerinde en çok kullanılır.

Botoks, çene kasına da yapılabilir, diş sıkma tedavisinde kullanıldığı gibi eğer kaslarınız aşırı kullanıma bağlı çok büyüdüyse ve kare yüz formu oluştuysa toksin uygulamasıyla bu durum da çözülebilir.

Botoks, 2002 yılında FDA onayı alarak en güvenilir nöromodülatör olarak pazarda yerini almıştır.

Önceleri sadece kadınlar tarafından seçilen bir işlemken, şu anda her geçen gün birçok erkek tarafından tercih edilir hale gelmiştir.

Birçok yetişkin botoks için uygun adaydır ancak, hamilelik, emzirme ya da içeriklere karşı allerji durumunuz varsa size alternatif tedaviler de önerilebilir, bunun için canınızı sıkmayın.

Botoks, günümüzde dolgu ile karıştırılmaktadır. ' Botokslu dudaklar' gibi ifadeler hala kullanılmaktadır ki, o dudaklara botoks değil dolgu uygulanmıştır.

İlk defa botoks yaptıranların en çok korktuğu konunun;, ' Botokslu gibi görünmek' olduğunu söyleyen Dr. Ayran, birçok profesyonel oyuncuya ve üst düzey yöneticiye toksin uyguladığını ve mimiklerini kullanabildiklerini belirtti.

Botokstan sonra iyileşme dönemi yoktur, günlük hayatınıza devam edersiniz.

Her injeksiyon işleminde olduğu gibi minimal seviyede şişlik, kızarıklık morluk olabilir. 24 saat boyunca botoks yapılan alana masaj yapılmaz, ağır egzersiz tavsiye edilmez. 72 saat sauna ya da aşırı sıcak duş yapılmamalıdır. Alkol ve tuzlu gıdalar şişliği artırabileceği için uzak durulmalıdır. Dr. Ayran, kendi pratiğinde hastalarına 24 saat öncesinde veişlemden 24 saat sonrasına kadar alkol alımını tavsiye etmediğini belirtti.

Eğer yakın zamanda düğün, lansman gibi özellikle iyi görünmek istediğiniz bir programınız var ise2hafta öncesinden botoksunuzu yaptırrsanız, maksimum sonuç elde edişmiş olur.

Botoksun ömrü kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 3-4 aydır.


Sağlık

Kaynak: Bültenler

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