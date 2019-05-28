Botoksla yaza kırışıksız girebilirsiniz

Botoks enjeksiyonu yaşlılık belirtileri gösteren bir yüzü gençleştirmek, yüzün erken yaşlarda kırışmasına engel olmak için aşırı mimik kullanımını azaltmaya yarayan ameliyatsız estetik cerrahi yöntemidir.

Botoks uygulaması

Botoks enjeksiyonu ortalama 15 dakika içinde uygulanabilen, vücutta herhangi yan etkisi olmayan, etkisini tam olarak bir - iki gün içinde gösteren, en çok talep edilen ve tüm dünyada en sık uygulanan estetik türüdür.

Yüzdeki mimik hareketlerinin oluşumunu sağlayan kaslara çok az miktarlarda uygulanarak kasların ciltte kırışıklıklara neden olacak kadar hareket etmemesini sağlar. Botoks ortalama dört ile altı ay süreyle yüzdeki aşırı mimik kullanımını engelleyerek cildin daha gergin durmasını sağlar. Ayrıca kırışık oluşmasını geciktirerek cildin daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olur.

Kullanım alanı oldukça geniş

Botoks enjeksiyonu sadece estetik cerrahide değil, bunun dışındaki birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan ve güvenilirliği ispatlanmış bir uygulamadır. Estetik cerrahide ise botoks hem yüz hem de boyun bölgesinde kullanılarak öncellikle göz çevresi, kaş arası ve alın çizgileri olmak üzere oluşan kırışıklıkları başarıyla ortadan kaldırılabiliyor. Yaklaşık 72 saat içinde etkisini gösteren enjeksiyonla kırışıklar büyük oranda giderilebiliyor, etkisi ise 3 ile 4 ay boyunca devam ediyor. Kırışıklıklar tekrar ortaya çıkmaya başladığında işlemin de tekrarlanması gerekiyor.

İyileşme süresine gerek olmaz

Botoks uygulaması hastalar için yüz gençleştirmede kullanılan diğer operasyonlara göre daha hızlı, daha zahmetsizdir. Operasyon sonrası iyileşme süreci olmayan, ağrısız ve sızısız bir tedavi işlemidir. Eğer alanında uzman estetik cerrahlar tarafından yapılırsa bilinenin aksine yüzde donuk bir ifadeye yol açmaz. Botoks enjeksiyonun doğal durması için yüz kaslarının anatomik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir, enjeksiyonun doğru kaslara doğru miktarlarda uygulanması şarttır. Bu sayede yüzdeki mimikleri donmaz, sadece kırışıklığa neden olacak kadar aşırı kullanımı engellenmiş olur.

GüncelÖztürk, kırışıktedavisi, botoks