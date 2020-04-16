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Botsvana, 500 Zimbabveliyi sınır dışı edecek

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasa dışı yollarla ülkeye giren 500 Zimbabveli sınır dışı edilecek.

16.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Botsvana, 500 Zimbabveliyi sınır dışı edecek
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasa dışı yollarla ülkeye giren 500 Zimbabveli sınır dışı edilecek.
Ulusal basında çıkan haberlerde, salgın nedeniyle ilan edilen 28 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 500 Zimbabveli düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği belirtildi.
Zimbabve'nin Gaborone Büyükelçisi Batirai Henry Mukonoweshuro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin her 2 hükümetin iş birliğinde yapılacağını dile getirdi.
Mukonoweshuro, şimdiye kadar 230 vatandaşın Zimbabve'ye gönderilmek için yetkili mercilere ulaştığını söyledi.
Ülkede geçici günlük işlerde çalışan düzensiz göçmenlerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulamadıkları ve günlerdir aç oldukları kaydedildi.
Botsvana'da şimdiye kadar 13 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel
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