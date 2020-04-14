Botsvana'da 113 mahkuma Kovid-19 affı
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 113 mahkuma af getirildi.
14.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:38
Savunma, Adalet ve Güvenlik Bakanı Kagiso Mmusi, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin onayıyla ülkede 113 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.
Bu kararın ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu aktaran Mmusi, serbest bırakılanların 14 gün karantinaya alınacağını kaydetti.
Mmusi, halka toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısında buldu.
Botsvana'da şimdiye kadar 13 Kovid-19 vakası görülürken 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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