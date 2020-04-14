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Botsvana'da 113 mahkuma Kovid-19 affı

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 113 mahkuma af getirildi.

14.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:38
Botsvana'da 113 mahkuma Kovid-19 affı
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 113 mahkuma af getirildi.
Savunma, Adalet ve Güvenlik Bakanı Kagiso Mmusi, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin onayıyla ülkede 113 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.
Bu kararın ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu aktaran Mmusi, serbest bırakılanların 14 gün karantinaya alınacağını kaydetti.
Mmusi, halka toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısında buldu.
Botsvana'da şimdiye kadar 13 Kovid-19 vakası görülürken 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel
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