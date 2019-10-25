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Botsvana'da iktidar değişmedi

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da çarşamba günü yapılan genel seçimleri, iktidardaki Botsvana Demokratik Partisi (BDP) kazandı.

25.10.2019 11:02Botsvana'da iktidar değişmedi
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da çarşamba günü yapılan genel seçimleri, iktidardaki Botsvana Demokratik Partisi (BDP) kazandı.
Başyargıç Terence Rannowane, oy sayımlarının henüz tamamlanmadığını ancak BDP'nin 57 sandalyeli Mecliste ihtiyaç duyduğu 29 sandalyeyi kazandığını duyurdu.
Rannowane, sonuçlara göre, Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin koltuğunda oturmaya devam edeceğini bildirdi.
Ülke, İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana Botsvana Demokratik Partisi tarafından yönetiliyor.
Seçimlerden önce eski Botsvana Devlet Başkanı Ian Khama'nın iktidar partisinden ayrılarak muhalefete destek olması nedeniyle BDP'nin seçimi kaybedebileceği tahmini yapılıyordu.
Kıtanın en istikrarlı ülkelerinden biri olan 2,3 milyonluk nüfuslu Botsvana, gelirinin çoğunu elmas gibi değerli madenlerden elde ediyor.

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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