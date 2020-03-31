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Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:56
Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Sağlık Bakanı Lemogang Kwape, İngiltere ve Tayland 'dan başkent Gaborone'ye gelen 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.
Kwape, bu kişilerin karantinaya, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında, 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
Masisi, bu süre zarfında toplu etkinliklerin yasaklandığını, zorunlu olmadıkça insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5 bin olurken 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Tayland, Afrika, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Haberler

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