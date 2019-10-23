Botsvana'da şarbon salgınında 100 fil telef oldu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, şarbon salgını nedeniyle son 2 ayda 100'den fazla filin telef olduğu bildirildi.

Botsvana Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 2 ayda kısıtlı otlaklar nedeniyle çıkan şarbon salgınında 100'den fazla filin telef olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmada, filler, şiddetli kuraklığın olduğu bölgelerde toprağı da yutuyor ve böylece şarbon hastalığına yakalanıyorlar." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin güneyindeki Chobe ve Nantanga bölgelerinde 14 filin ölü bulunduğu kaydedilen açıklamada, hastalığın diğer hayvanlara yayılmaması için önlem alındığı vurgulandı.

Yaklaşık 130 bin filin bulunduğu ülke, Afrika'daki fillerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Botsvana'da, fillerin tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 5 yıl önce yürürlüğe giren av yasağı kaldırılmıştı.

Botsvana'da, 2015'teki El Nino kasırgasından bu yana görülen az yağış nedeniyle şiddetli kuraklık yaşanıyor.

Genelde ot yiyen hayvanlarda görülen, bu hayvanlarla temas ya da bunları besin olarak tüketmekle insana da bulaşabilen şarbon, bakterilerin yol açtığı bir hastalık. Toprakta yıllar boyunca canlı kalabilen şarbon bakterisine karşı antibiyotik ve aşı bulunuyor.

Kaynak: AA