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Botsvana fil avlama lisanslarını açık artırmayla satacak

Fil avı yasağını kaldırdığı için hayvanları koruma örgütlerinin tepkisini çeken Güney Afrika ülkesi Botsvana, fil avcılarına verilen lisansları açık artırmayla satmaya hazırlanıyor.

07.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:22Botsvana fil avlama lisanslarını açık artırmayla satacak
Fil avı yasağını kaldırdığı için hayvanları koruma örgütlerinin tepkisini çeken Güney Afrika ülkesi Botsvana, fil avcılarına verilen lisansları açık artırmayla satmaya hazırlanıyor.
BBC'nin haberine göre, her biri 10 fil avlama hakkı veren 7 lisans, açık artırmayla avcılara satılacak.
İhaleye girenler 18 bin dolar teminat ödeyecek ve av sezonu nisan ayında başlayacak.
Hükumet, kararı hayvanların çiftçilerin mahsulünü yediği ve insanlara zarar verdiği gerekçesiyle savunuyor.
Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede yaklaşık 130 bin fil olduğu belirtiliyor.
Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, tepkilere rağmen geçen yıl fil avı yasağını kaldırmıştı.

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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