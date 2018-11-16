Bottan Kurtarılan Düzensiz Göçmenler

16 Kasım 2018 Cuma 17:10



16 Kasım 2018 Cuma 17:10

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ege açıklarında batmak üzere olan bottan kurtardığı 34 düzensiz göçmene kılavuzluk yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keşan - Malkara kara yolunda jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve sürücülüğünü K.Ş'nin (54) yaptığı minibüs durduruldu.K.Ş'nin Enez ilçesi Altınkum açıklarında botları batmak üzereyken kurtarılan düzensiz göçmenlere kılavuzluk yaptığı tespit edildi.Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen K.Ş çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.Faciayı Sahil Güvenlik önlemiştiYunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmen, Altınkum açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun havasının inmesi üzerine yardım istemiş, Sahil Güvenlik botu, Altınkum açıklarında 7'si kadın 12'si çocuk Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.