Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

22.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:51
Tunceli 'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Kazanın yaşandığı Anafatma mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik kesimde suda ve kıyılardaki çalışmalarda sonuç alamayan ekipler, bugün de sabah erken saatlerde 4 ekip halinde suda ve kıyı bölgelerinde aramaya başladı.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri ve jandarma ekipleri de Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma, iz takip köpekleri ve drone ile çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu. Bottan Munzur Çayı’na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Etiketler : Munzur Çayı, Tunceli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Son Dakika Güncel Haberleri

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi - Haber Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Haber Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Haber Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading