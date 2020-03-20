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Bottan Munzur Çayı'na düşerek akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi esnasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

20.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:42
Bottan Munzur Çayı'na düşerek akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi esnasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i (36) bulmak için devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Dün Anafatma mevkisinden kent merkezine kadarki 7 kilometrelik kesimde arama yapan JÖAK ve SAK ekipleri, Moğultay Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki 5 kilometrelik kesimde botla ve kıyılarda arama çalışması yürütüyor.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri ve jandarma ekipleri, aralıklarla etkili olan yağmur ve soğuğa rağmen kıyılarda arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Arama çalışmalarını koordine eden Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, görevlilerden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi esnasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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