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Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü

Adı Tottenham ile anılan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi için bir diğer Premier Lig ekibi Bournemout'ın da devrede olduğu belirtildi.

12.10.2019 14:11

İngiliz basını, Bournemout'un Muriqi'i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı, Romelo Lukaku'yu Inter'e satan Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi.

TOTTENHAM'DAN SONRA BOURNEMOUTH

Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku'yu Inter'e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United'ın Bournemouth'un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson'u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı Teknik Direktör Eddie Howe'nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'i listesine aldığı belirtildi.

Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriqi'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Bu arada Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challande'nin Muriqi'i 14 Ekim'deki Karadağ maçını düşünerek Cebelitarık ile oynanacak özel karşılaşmanın 11'ine almadığı bildirilmişti.

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Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü

Manchester United, Romelu Lukaku, Bournemouth, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
KSK Lİ MESUT:MALCAONUN 25 MİLYON ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜRSENİZ, VEDAT EN AZ 80 MİLYON EDER...
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MEMLEKETİM:Satamadiniz giti.
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KUZEY:at yalanı öpsünler inananı.
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SSK EMEKLİSİ:PEKİİİ KAÇ AVRO VERİYORLAR ?MENFAATLER KARŞILIKLI OLUNCA NEDEN OLMASIN, NEDE OLSA DÜNYA MENFAAT DÜNYASI. PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR:
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EMEKLİNİN EMEKLİSİ:OO FİLOZOFVARİ BİR BAKIŞ AÇISI. BİZE DE TAM BU LAZIMDI
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CİGULİ:YENİ İBRAHİMOVİÇ
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