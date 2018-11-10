Bowlingden Kazanıp Mersin İdmanyurdu'nu Yaşatmaya Çalışıyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:08

MUSTAFA GÜNGÖR - Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle Süper Amatör Lig'e kadar düşen Mersin İdmanyurdu bünyesinde 2013 yılında bowling takımı kuran ve kötü günler geçiren kulübün adını bu şeklide yaşatan 36 yaşındaki İbrahim Coci, bowlingden elde ettiği geliri de futbol takımına aktarıyor.İşi gereği 2010 yılında Ankara'dan Mersin'e gelen Coci, taraftarı olduğu Mersin İdmanyurdu'nun bowling takımı olmadığını görünce 2013 yılında yetkililerle görüşüp kulüp bünyesinde bir bowling takım kurdu.Daha önce Ankara'da birlikte yarıştığı arkadaşlarını da kulüp sporcusu yapan Coci, hem kulüpler bazında hem de bireysel bazda yarışmalara katılıp birincilikler ve dereceler elde etti.En son kulüp olarak Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılan Coci ve takım arkadaşları, Türkiye ikincisi olmayı başardı. Coci, bireysel yarışmaların olduğu etkinlikte de şampiyon oldu.Şampiyonluktan elde ettiği geliri almayan Coci, bu paranın futbol takımına aktarılmasını sağladı."Mersin İdmanyurdu'nun adını duyurmaya çalışıyoruz"Coci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri bowling sporuyla uğraştığını söyledi.Her yıl şampiyonluk veya dereceler elde ettiğini anlatan Coci, "Ankara'da bu spora başladım ve bir süre Ankaraspor'da mücadele ettim. Ora da kulüp olarak şampiyonluklarım var. 2010 yılında Mersin'e geldim ve burada Mersin İdmanyurdu taraftarı oldum." dedi.Kente geldiğinde kulübün bir bowling takımı olmadığını öğrenince takım kurmaya karar verdiğini anlatan Coci, şöyle konuştu:"2013 yılında takımı kurdum. O zamandan beri de her yıl şampiyonluklarımız var. Bowlingi de futbol gibi düşünün meclis, federasyon kupası, Türkiye şampiyonası, kulüpler şampiyonası gibi etkinlikleri var. Biz bunlarda hem bireyselde hem de takım olarak iyi dereceler yapıyoruz. Mersin İdmanyurdu futbol takımının zor günlerinde bizler bir şekilde adını duyurmaya çalışıyoruz."Coci, bu yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olduklarını, teklerde de Türkiye şampiyonu olduğunu vurguladı.Kulüpten maddi hiçbir beklentisi olmadığını bildiren Coci, "Biz bu kulübe manevi olarak gönül vermiş taraftarız. Bize gelen maddi gelirin tamamını zor günler geçirin mevcut Mersin İdmanyurdu futbol takımına armağan ediyoruz. Futbol takımına destekte bulunuyoruz. Çok büyük bir meblağ değil ancak az da olsa bir para girişi sağlıyoruz." diye konuştu.İbrahim Coci, takım olarak Türkiye'deki en büyük hedefe ulaştıklarını, kişisel olarak da dünyanın en iyi oyuncusu olmak istediğini sözlerine ekledi.