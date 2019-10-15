Haberler » Güncel » Boy limiti altında avlanan balıklar için para cezası kesildi

Boy limiti altında avlanan balıklar için para cezası kesildi

Konya'da, tatlı su gölünde boy limiti altında avlandığı belirlenen 1 kişiye 3 bin 270 liralık idari para cezası uygulandı.

15.10.2019 09:24Boy limiti altında avlanan balıklar için para cezası kesildi
Konya'da, tatlı su gölünde boy limiti altında avlandığı belirlenen 1 kişiye 3 bin 270 liralık idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü'nde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yönelik olarak denetim gerçekleştirildi.
Avcıların karaya çıkış noktaları ve satıcılara yönelik yapılan denetim ve kontrollerde 18 ile 23 santim aralığında avlandığı belirlenen 250 kilogram sudak balığı ele geçirildi.
Ekipler, boy limiti altında avlanan balıklara el koyarken, 1 kişiye 3 bin 270 lira idari para cezası uyguladı.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:17 Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11:22 81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı
11:21 Suruç'un karşısındaki ayn-el arap'da bekleyiş sürüyor
11:21 Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı
11:16 "Kurgu mu? Gerçek mi?" başlıklı okuma tartışma grubu dersleri başladı
11:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
11:21 Düzensiz göçle etkin mücadele olumlu sonuç veriyor
15.10.2019 11:22:57