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Boya spreyi sıktığı sobayı ateşe verdi, canını zor kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sobaya boya spreyi sıktı, ardından çakmakla yakmak isteyince alevler yüzünü yaktı.

24.03.2020 03:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 03:15
Boya spreyi sıktığı sobayı ateşe verdi, canını zor kurtardı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde sobaya boya spreyi sıktı, ardından çakmakla yakmak isteyince alevler yüzünü yaktı.

Trajikomik olay Kuşadası'nda bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla iddiaya giren bir kişi sobayı boya spreyiyle yakabileceğini söyledi. Kazanma hırsına bürünen genç, sobaya ilk önce boya spreyi sıktı, ardından çakmakla ateşe vermek isteyince soba bir anda patladı. Gencin saçları ve kaşlarının yandığı öğrenildi. İşyerine ait güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde trajikomik görüntü oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

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