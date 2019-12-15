Boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor

EMEKLİ emniyet müdürü Ömer Güneş (74), ilkokul yıllarında maddi imkansızlık nedeniyle boya kalemlerine ulaşamayınca tarladan topladığı çavdar sapından resim yapmaya başladı. Güneş, 60 yıldır elinden bırakmadığı çavdar sapıyla sergilik yüzlerce pano oluşturdu.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde oturan emekli 1'inci sınıf emniyet müdürü Ömer Güneş, 14 yaşında Sivas'ta başladığı çavdar sapından resim çalışması hobisini 60 yıldır sürdürüyor. Emniyet mensubu olarak görev yaptığı yıllarda dahi evinde mutlaka her akşam hobisiyle ilgilenen Güneş, emekli olunca tüm vaktini buna ayırdı. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güneş, kahvaltısını yapar yapmaz hemen masasının başına geçip çavdar saplarını birbirine yapıştırıp keserek sevdiği resimleri panoya işliyor. Ömer Güneş'in çalışmalarında en büyük yardımcısı ise eşi Fatma Güneş. Güneş, eşine hem kahve yaparak hem de resmedeceği panoların yapıştırmasında yardımcı oluyor. Ömer Güneş'in panoya işlemeyi en sevdiği resimlerin başında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı fotoğrafları ve hat sanatı yer alıyor.

'ÇOCUKKEN BOYA KALEMİ YOKTU'

Sivas'ta geçen çocukluk yıllarında boya kalemi gibi resim araçlarına ulaşmanın çok zor olduğunu, bu nedenle çavdar sapından resim yapmaya yöneldiğini belirten Ömer Güneş, "Sivas'ta en çok yetişen bitki çavdardır. O yıllarda öğrencilerin imkanı yoktu boya kalemi almak için. Biz de tarlalarda çavdar sapı toplayıp resim yapma becerisi kazandık. En çok Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını resmettim. Bir tabloyu yapmak birkaç gün sürüyor. Büyük tabloları ise 7-8 günde yapıyorum" dedi.

Emekli olmadan önce yaptığı tabloları satıp gelirini şehit ve gazi ailelerine yardım için kullandığını anlatan Güneş, eserleriyle ilgili birkaç sergi açmayı da planladığını söyledi. Güneş, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser hediye ettiğini de sözlerine ekledi.