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Boyabat 1868 Spor sahaya iniyor

Sinop Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan ve Sinop'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ve Türkiye Kupası'nda temsil edecek Boyabat 1868 Spor sahaya iniyor.

16.08.2019 14:06 Boyabat 1868 Spor sahaya iniyor
Sinop Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan ve Sinop'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ve Türkiye Kupası'nda temsil edecek Boyabat 1868 Spor sahaya iniyor.

Kurduğu iddialı kadroyla, yeni sezona çim saha ve spor salonunda yaptığı çalışmalar ile hazırlanan Boyabat 1868 Spor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Grubun iddialı takımlarından Ünye 1957 Spor ile 18 Ağustos Pazar günü Ünye İlçe Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

BAL müsabakası öncesi ilk maçına çıkacak olan Boyabat 1868 Spor, müsabakalar öncesi kendini test etme fırsatı bulacak. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Spor

Kaynak: İHA

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