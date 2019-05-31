Boyabat'a "Proje ve Filografi" sergisi" açıldı

Boyabat
ilçesinde, "Proje ve Filografi sergisi" açıldı. Kaymakamlık
tarafından yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi
'nde açılan sergide, öğrencilerce hazırlanan eserler sergilendi.
Kaymakam Fatih Aksoy
, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerce hazırlanan eserleri gördükçe mutlu olduklarını söyledi.
Emeği geçenleri tebrik eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Sergilerde gördük ki çok yetenekli öğrencilerimiz var. Okulumuz iyi bir ivme yakaladı. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini üniversite sınavlarındaki iyi sonuçlarla alacaklardır. Sergi sonunda öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyarak ve mutlu şekilde ayrılıyorum."
Kaynak: AA
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