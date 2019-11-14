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Boyabat'a yeni fabrika kuruluyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulacak olan trapez sac fabrikası için Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) yer tahsisi yapıldı.

14.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:50Boyabat'a yeni fabrika kuruluyor
'un ilçesinde kurulacak olan trapez sac fabrikası için Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) yer tahsisi yapıldı.

Boyabat OSB'de açılacak olan trapez sac imalatı fabrikası için yer tahsisi yapıldı. Boyabat Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza törenine İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Özel İdare Müdürü Kenan Esen, yatırımcı Kadir Bozkurt ve Boyabat Ticaret Odası Başkanı Orhan Çakır katıldı.

İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan yatırımcı Kadir Bozkurt, yer tahsisinin ardından ruhsat ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip inşaat işlerine başlayacaklarını, Boyabat'a güzel bir işletme kazandıracaklarını ifade etti. - SİNOP

Boyabat, Sinop, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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