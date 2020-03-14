Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Boyabat Belediyesi haksız fiyat artışına göz açtırmıyor - Ekonomi

Boyabat Belediyesi haksız fiyat artışına göz açtırmıyor

Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından ürünlerde olabilecek haksız fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriyor.

14.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:15
Boyabat Belediyesi haksız fiyat artışına göz açtırmıyor
Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından ürünlerde olabilecek haksız fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriyor.

Virüsü fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına gidilmemesi için denetimler yapan Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri yoğun talep gören dezenfekte ve temizlik ürünlerindeki oluşabilecek fiyat değişiklikleri ile alakalı marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Önceden temin edilen fiyat listesi ile ürünleri titizlikle ve tek tek karşılaştıran zabıta ekiplerinin, vatandaşların mağdur edilmemesi için 2-3 günde bir periyodik olarak denetimlerine devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Boyabat, Zabıta, Wuhan, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Ekonomi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Ekonomi
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak Ekonomi
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu Ekonomi
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Ekonomi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı