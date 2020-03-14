Boyabat Belediyesi haksız fiyat artışına göz açtırmıyor
Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından ürünlerde olabilecek haksız fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriyor.
14.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:15
Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından ürünlerde olabilecek haksız fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriyor.
Virüsü fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına gidilmemesi için denetimler yapan Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri yoğun talep gören dezenfekte ve temizlik ürünlerindeki oluşabilecek fiyat değişiklikleri ile alakalı marketlerde denetimlerini sürdürüyor.
Önceden temin edilen fiyat listesi ile ürünleri titizlikle ve tek tek karşılaştıran zabıta ekiplerinin, vatandaşların mağdur edilmemesi için 2-3 günde bir periyodik olarak denetimlerine devam edeceği belirtildi. - SİNOP
Virüsü fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına gidilmemesi için denetimler yapan Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri yoğun talep gören dezenfekte ve temizlik ürünlerindeki oluşabilecek fiyat değişiklikleri ile alakalı marketlerde denetimlerini sürdürüyor.
Önceden temin edilen fiyat listesi ile ürünleri titizlikle ve tek tek karşılaştıran zabıta ekiplerinin, vatandaşların mağdur edilmemesi için 2-3 günde bir periyodik olarak denetimlerine devam edeceği belirtildi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Boyabat, Zabıta, Wuhan, Ekonomi
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