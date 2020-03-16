Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri berberleri bilgilendirdi
Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.
16.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:56
Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.
Sinop 'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesine bağlı zabıta ekipleri korona virüsüne karşı başlattıkları çalışma kapsamında ilçe merkezindeki berberleri dolaşarak alınması gereken önlemler için işletme sahiplerini bilgilendirdi. Halkın yoğun olarak uğradığı yerlerde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - SİNOP
Sinop 'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesine bağlı zabıta ekipleri korona virüsüne karşı başlattıkları çalışma kapsamında ilçe merkezindeki berberleri dolaşarak alınması gereken önlemler için işletme sahiplerini bilgilendirdi. Halkın yoğun olarak uğradığı yerlerde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - SİNOP
Kaynak: İHA
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