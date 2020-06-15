Boyabat çiftçisine balya makinesi desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli balyalama makinesi verildi.

15.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:55
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli balyalama makinesi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenle 7 Boyabat çiftçisine yüzde 50 hibe destekli balyalama makinesi verildi.
Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, törende yaptığı konuşmada, makinelerin çiftçilere hayırlı uğurlu olmalarını diledi.
Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Sinop ilinde bu güne kadar 30 milyonluk yatırım gerçekleştiğini belirtti.
Tanrıkulu, "Bugün Boyabat çiftçilerine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeli 7 balyalama makinesinin tesliminde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede ben makinelerimizin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem de 11-20 Haziran Toprak Haftası dolayısıyla da tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Güzel bir atasözü var 'toprağı işleyen, ekmeği dişler'. İnşallah bu makinelerle de çiftçilerimiz topraklarını işleyecek, güzel güzel de ekmek paralarını kazanacaklardır diye düşünüyorum." dedi.
Tanrıkulu, bu sene Sinop'a özellikle balık işleme ve soğuk hava deposu kapsamında çok ciddi bir yatırımların olduğuna da değinip. "Onların da açılışını inşallah Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
Törende konuşan çiftçiler de kendilerine bu makinelerin verilmesinde desteği olan her kurum ve kişilere teşekkür edip, çiftçilere bu tür desteklerin devam etmesini ve girdi fiyatlarında devlet desteğinin artırılmasını talep ettiler.
Programa, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kakınma Şube Müdürü Erhan Güçlü, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, balyalama makinesi firma yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Boyabat çiftçisine balya makinesi desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Boyabat, Sinop, Güncel, Haber

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