Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.

16.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:45
Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 pandemesi ile mücadelede Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önemli bir merkez haline geldi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yoğunluğunu azaltmak amacıyla Boyabat Devlet Hastanesinin de Covid-19 teşhisi konulan hastaları tedavi sürecine başladığı öğrenilirken, Sinop il genelinde salgınla mücadelede büyük öneme sahip oldu. 12 Nisan günü virüs tedavisine başlanan hastanede toplam 100 yatak, 8 birinci basamak, 6 ikinci basamak yoğun bakım ünitesi ve 300 personel bulunuyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Boyabat, Sinop, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak - Haber 15:08: Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde pandemiyle mücadeleyi geçiş otoritesi yürütecek - Haber 15:08: MUĞLA Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi - Haber 15:08: İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 5 kişi tutuklandı - Haber 15:07: Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor