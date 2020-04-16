Boyabat Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele ediyor
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadelede önemli bir merkez haline geldi.
16.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:45
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 pandemesi ile mücadelede Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önemli bir merkez haline geldi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin yoğunluğunu azaltmak amacıyla Boyabat Devlet Hastanesinin de Covid-19 teşhisi konulan hastaları tedavi sürecine başladığı öğrenilirken, Sinop il genelinde salgınla mücadelede büyük öneme sahip oldu. 12 Nisan günü virüs tedavisine başlanan hastanede toplam 100 yatak, 8 birinci basamak, 6 ikinci basamak yoğun bakım ünitesi ve 300 personel bulunuyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Boyabat, Sinop, Güncel