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Boyabat Emniyet Müdürlüğünden engellilere jest

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek jest yaptı.

04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:14Boyabat Emniyet Müdürlüğünden engellilere jest
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek jest yaptı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar'ın da katılımı ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Boyabat'ta yaşayan engelli vatandaşları ziyaret etti. Engelli vatandaşlar ile vakit geçiren ekipler onların her türlü sorunlarında destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Konuya ilişkin konuşan Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, "Kutsal görevimizi layıkıyla yerine getirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında özel durumda olan kardeşlerimizin ve ailelerin her zaman yanındayız. Başta güvenlik olmak üzere toplumsal huzur ve birlikteliğin sağlanması amacıyla ihtiyaçlarının karşılanması için Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi. - SİNOP

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Ali Asker, Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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