Haberler» Güncel» Haber

Boyabat İlçe Müftülüğünden okullara kitaplık

Boyabat İlçe Müftülüğü okullarda kitaplık oluştur.

05.08.2019 15:35 Boyabat İlçe Müftülüğünden okullara kitaplık
Boyabat İlçe Müftülüğü okullarda kitaplık oluştur.
İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık öncülüğünde yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında ilçedeki okullarda kitaplıklar oluşturulduğu belirtildi.
Dini konuların yer aldığı kitapların okullara dağıtımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kitaplıkları kurmaktaki amacımız, okullardaki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın bilgiyi ilgisiz ve bilgisiz kişilerden değil kaynağından öğrenerek dinimizi öğrenmelerini sağlamaktır. Proje çerçevesinde değişik kurumlarda kitaplıklar oluşturma çalışmalarımız devam edecektir."

Kaymakamlık, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45   Trump: Yalan haberler öfke ortamını tetikleyip saldırılara sebep oluyor
15:45   Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
15:45   MEZARLIKTAKİ BARAKA YANDI
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına maaş müjdesi
15:45   Mesire alanlarında unutulan malzemelerin sahipleri aranıyor
15:45   Derecik'te PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
15:44   İsveç'te dilenmek artık paralı