Boyabat İlçe Müftülüğünden okullara kitaplık

Boyabat
İlçe Müftülüğü okullarda kitaplık oluştur.
İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık
öncülüğünde yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında ilçedeki okullarda kitaplıklar oluşturulduğu belirtildi.
Dini konuların yer aldığı kitapların okullara dağıtımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kitaplıkları kurmaktaki amacımız, okullardaki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın bilgiyi ilgisiz ve bilgisiz kişilerden değil kaynağından öğrenerek dinimizi öğrenmelerini sağlamaktır. Proje çerçevesinde değişik kurumlarda kitaplıklar oluşturma çalışmalarımız devam edecektir."