Boyabat Kasaplar Çarşısı'nda Restorasyon Çalışmaları

Boyabat ilçesindeki Kasaplar Çarşısı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Orta Çarşı içindeki Kasaplar Çarşısı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durumu hakkında bilgi aldı.

Çakıcı, Kasaplar Çarşısı'nın Boyabat'ın en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Çarşının önceden hal olarak da kullanıldığını belirten Çakıcı, "Tarihi geçmiş yıllara dayanıyor. O anlamda biz de hem tarihi çarşımızı hem de bu çarşı içindeki ilçemize uzun yıllar hizmet etmiş belediye binamızı restore edelim dedik. Bu binayı Boyabat'ımıza kültür ve sanatevi olarak hizmete sunacağız." dedi.

Binada el sanatlarının yanı sıra esnafa yabancı dil kursu verileceğini aktaran Çakıcı, "Çarşımızı nasıl turizme hazırlıyorsak, esnafımızı da hazırlayacağız. Çarşımızın restorasyonu devam ediyor. İnşallah 2019 yılının başında müteahhit firma çalışmalarını tamamlayarak bize teslim edecek." diye konuştu.