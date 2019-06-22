Boyabat Nüfus Müdürlüğünden mobil hizmet

Boyabat
Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlığının başlattığı "Bizim Projemiz" kapsamında engelleri vatandaşlara mobil hizmet veriyor.
Kaymakamlığın başlattığı Bizim Projemiz kapsamında çalışmalar yapan Boyabat Nüfus Müdürlüğü, engelli vatandaşların evine giderek hizmet veriyor.
Proje ile engelli vatandaşlara yeni kimlik kartı verilmesi hizmeti, gezici hizmet terminalleriyle yerinde yapılarak hizmet vatandaşın ayağına götürülüyor.
Yetkililer, mobil hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların yakınlarının Boyabat İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.