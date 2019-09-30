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Boyabat Panayırı 16 Ekim'de

Boyabat Panayırı bu yıl 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

30.09.2019 17:03Boyabat Panayırı 16 Ekim'de
Boyabat Panayırı bu yıl 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

16 Ekim Çarşamba günü başlayacak olan Boyabat Panayırı önceki panayırlarda olduğu gibi ilk kurulduğu yerde yapılacak.

Panayırda lunapark, hayvan pazarı, emtia alışverişlerinin yanı sıra ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak üzere, eski otogarda stantlar açılacak.

Geçmiş ile geleceği bir konsepte sığdırmaya çalışan Boyabat Belediyesi, kültürel etkinliklere de yer vererek geçmişle gelecek arasında köprü kuracak. Ata sporu güreş 20 Ekim Pazar günü Şehir Stadında yapılacak. Güreş müsabakalarına 2019 Yılı Kırkpınar Başpehlivanın Ali Gürbüz'ün yanı sıra 40 başpehlivan katılacak.

Panayır 16 Ekim Çarşamba günü başlayıp, 23 Ekim Çarşamba günü sona erecek. - SİNOP

Çarşamba, Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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