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Boyabat Panayırı açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde uzun yıllardır kurulan Boyabat Panayırı düzenlenen törenle açıldı.

18.10.2019 17:46Boyabat Panayırı açıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde uzun yıllardır kurulan Boyabat Panayırı düzenlenen törenle açıldı.
İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve beraberindeki heyet, tezgah açan esnafı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Çakıcı, Boyabat Panayırı'nın bin yıllık mazisi olduğunu ifade ederek, "Çocukluğumdan aklımda kalan 'panayır para yer' derlerdi. Panayır 40-50 yıl önce bu kadar ulaşım ve iletişim aracı yokken köylerimizden analarımızın bacılarımızın geldiği büyük bir pazardı. Tüm birikimlerini panayıra göre ayarlıyorlardı. Belki de yıl içindeki çoğu ihtiyaçlarını panayırdan karşılıyorlardı." dedi.
Eskiden tarım alanında kullanılan mandaların boynuzları ve sırtları yağlanarak davul zurna eşliğinde panayıra girdiğini ifade eden Çakıcı, "İnsanlar panayıra en güzel mandasını ve binek atını getiriyormuş. En iyi mandayı alana da 'Boyabat'ın Ağası' denirmiş. Biz de bu geleneksel mirasımıza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.
İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy da yüzlerce yıllık bu güzel geleneği yaşatan başta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.

Şefik Çakıcı, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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