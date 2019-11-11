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Boyabat'ta 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Boyabat ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında fidan dikildi.

11.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:34Boyabat'ta 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında fidan dikildi.
Akyörük Köyü mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 650 kişinin katılımıyla 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat halkının ağaç ve ormanlar konusunda duyarlı olduğunu, Boyabat'ın da yüzde 65'lik kısmının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Fidan dikme etkinliğine, Kaymakam Aksoy ile Saraydüzü Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutamı Teğmen Murat Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Ceylan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Ceylan, Fatih Aksoy, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

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