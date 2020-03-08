Boyabat'ta "8 Mart 8 Kadın" temalı resim sergisi
Boyabat'ta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart 8 Kadın" temalı resim sergisi açıldı.
08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:04
Boyabat 'ta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart 8 Kadın" temalı resim sergisi açıldı.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Karaca, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sekiz öğretmen arkadaşıyla resim sergisi açarak farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.
Karaca, kadınların her alanda var olduğunu, ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.
Sergi kurdelesi kesildikten sonra Ayşe Karaca, Aylin Bayram Çini, Ayşe Ülger, Esra Çalık, Gülfidan Karatay, Kadriye Öztürk, Kardelen Karaca ve Merve Mehtap Tufan'ın resimler incelendi.
Serginin açılışına İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Karaca, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sekiz öğretmen arkadaşıyla resim sergisi açarak farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.
Karaca, kadınların her alanda var olduğunu, ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.
Sergi kurdelesi kesildikten sonra Ayşe Karaca, Aylin Bayram Çini, Ayşe Ülger, Esra Çalık, Gülfidan Karatay, Kadriye Öztürk, Kardelen Karaca ve Merve Mehtap Tufan'ın resimler incelendi.
Serginin açılışına İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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