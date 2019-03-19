Boyabat'ta Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu

Kaynak: AA

Boyabat ilçesinde adliye personeli kan bağışında bulundu.Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın çok önemli bir amaca hizmet ettiğini söyledi.Bakanlıklarınca hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesine kan vererek destekte bulunduklarını ifade eden Çetin, "Bilindiği gibi Türk Kızılayı çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Biz de Kızılay'ın bu kan bağışı kampanyasına destek vermek hem de farkındalık oluşturmak adına kurumumuzda böyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Sağlıklı her vatandaşımızın bu konuya hassasiyet göstermesi ve kan bağışı yapması gerekmektedir." diye konuştu.Türk Kızılayı yetkilileri de kan bağışına destek veren personele teşekkür etti.