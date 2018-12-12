Boyabat'ta Anaokulunun Temeli Atıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından uygulamaya konulan "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Boyabat ilçesinde yapımına karar verilen anaokulunun temeli atıldı.Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, temel atma programında yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ına eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.Temeli atılan okulun belirlenen program dahilinde eğitime başlayacağını aktaran Çakıcı, şöyle konuştu:"Okul öncesi eğitimin önümüzdeki süreçte zorunlu hale geleceği bir dönemde bu okulların yapılması son derece önemlidir. Türk Kızılayı'nın sağlık ve kan alımları programlarının yanında eğitim alanında çocuklarımıza yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinde de başarısını kanıtlamıştır. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm ilgililere teşekkür ediyorum."Çakıcı'nın konuşmasının ardından okul binasının temeli atıldı.