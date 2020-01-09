Haberler » 3. Sayfa » Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü - Haberler

Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 kişi, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

09.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:49Boyabat'ta arkadaş cinayeti: 1 ölü
'un ilçesinde 1 kişi, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Kayaboğazı köyü Kırcalı Mahallesi'nde alkol alıp sohbet eden iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve H.K. av tüfeği ile arkadaşı Yaşar Gümüş'e(42) ateş etti. Arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan Yaşar Gümüş hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı, katil zanlısı H.K gece geç saatlerde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:34  Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor - Haberler
11:31  Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek - Haberler
11:29  MSB: "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için... - Haberler
11:28  (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
11:26  Elazığ'da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:39:26