Boyabat'ta "Bizim Projemiz" Devam Edecek

Boyabat
Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Bizim Projemiz" uygulamasının 2019 yılında da devam edeceği bildirildi.
İlçe Kaymakamı Fatih
Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu projenin 2018 yılında başarıyla uygulandığını vurguladı.
Aldıkları karar doğrultusunda projenin gelecek yıl da devam edeceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti.
"Tüm idarecilerimizin devam ettirilen Bizim Projemiz çalışmasına destek olacaklarına ve bu amaçla ilçemize yakışır güzellikte, özgün projelere imza atacaklarına dair inancım tam olup, başlatmış olduğumuz bu çalışmamızın Boyabat için hayırlı olmasını dilerim."
Fatih,Boyabat
04 Aralık 2018 Salı 12:23