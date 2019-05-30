Boyabat'ta çeltik ekimi devam ediyor

Boyabat
ilçesinde 2017 yılında tescili yapılan "Boyabatkalesi" türü çeltiğin 220 dekar alanda ekimi yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede toplam 23 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.
İlçelerde yetişen ve yüksek verim özelliğine sahip olmasından ötürü 2017 yılında tescili yapılan Boyabatkalesi türü çeltiğin de bu yıl 220 dekarlık alanda ekildiğine işaret eden Usta, "Boyabatkalesi, erkenci ve iyi verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Farklı koşullara uyum sağlayabilen, hastalıklara dayanıklıdır. İlçemizde 2017 yılında yaklaşık bir dekar alanda 20 kilogramlık çeltik tohumuyla başlayan Boyabatkalesi türü çeltik ekim alanımız, giderek genişlemektedir. Bu yıl bu çeltik türünden 200 ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.
Murat Usta
, Boyabat
, Güncel
Kaynak: AA