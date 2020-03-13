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Boyabat'ta dezenfekte işlemi devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ( Covid-19)'ün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Boyabat Belediyesi sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

13.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
Boyabat'ta dezenfekte işlemi devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ( Covid-19)'ün Türkiye 'de görülmesiyle birlikte Boyabat Belediyesi sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Boyabat Belediyesi'ne bağlı ekipler; özel dezenfekte ürünleri ile insanların yoğun olarak bulundukları yerlerde, çöp konteynerlerinde, cami tuvaletlerinde, duraklarda, çocuk oyun alanlarında ve parklarda oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alarak, titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Boyabat, Güncel

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