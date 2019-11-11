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Boyabat'ta fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde Boyabat Akyörük köyü mevkisinde 19 bin fidan topraklar buluştu.

11.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:07Boyabat'ta fidanlar toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde Akyörük köyü mevkisinde 19 bin fidan topraklar buluştu. Kızılçam, iğde, selvi, ahlat gibi birçok tür ağaç fidanının toprakla buluştuğu organizasyona yaklaşık 700 kişi katıldı.

Birçok kamu kuruluşunun katıldığı organizasyon saat 11.11'de başladı. Konuya ilişkin konuşan Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, "Boyabat halkı ağaç ve orman konusunda çok duyarlı bugün bunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm kurumlarımız ile burada geleceğe nefes oluyoruz. Bu kapsamda 19 bin tane fidanı toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kampanyamız tüm ülke çapında başarıyla sonuçlanır. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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