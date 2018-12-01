Boyabat'ta Genç Hafızlar İcazet Aldı

Sinop
'un Boyabat
ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 16 öğrenci, törenle icazet aldı.
Boyabat Müftülüğünce hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 16 öğrenci için Merkez
Beyazıt Camisi'nde icazet töreni düzenlendi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, törende yaptığı konuşmada, Kur'anın insanları hidayete erdiren, yol gösterici ve karanlık yolu aydınlatan ışık olduğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim'in doğru ile yanlışı ayıran kitap olduğunu dile getiren Maviş, "Bizim rehberimiz Kur'andır. Hayatımızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak Kur'ana bakarak karar verebiliriz. Yolumuzu Kur'an ile sürdürürsek kurtuluşa erebiliriz." dedi
Hafızlara umre ödülü
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
da 16 hafızı umreye göndererek ödüllendireceklerini belirtti. Araç
İlçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan'ın Kur'an tilaveti yaptığı törende, hafız olan 16 öğrenciye icazet belgeleri verildi. Sinop Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Boyabat Kaymakamı Fatih
Aksoy ve Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik'in de katıldığı tören sonunda, Boyabat Belediyesi tarafından cami avlusunda yemek hayrı yapıldı.
Merkez,Sinop,Boyabat
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:02