Haberler » Güncel » Haber

Boyabat'ta güreş müsabakaları yapılacak

Boyabat ilçesinde yağlı güreş müsabakaları yapılacak.

01.10.2019 11:14Boyabat'ta güreş müsabakaları yapılacak
Boyabat ilçesinde yağlı güreş müsabakaları yapılacak.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü yapılacak güreşlere bütün ilçe halkının davetli olduğunu söyledi.
Müsabakalara 40 sporcunun katılacağını bildiren Çakıcı, şöyle konuştu:
"Hem ata sporumuz güreşe ilgiyi artırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz 'Boyabat Yağlı Pehlivan Güreşleri' pazar günü yapılacak. İlçe stadında yapılacak müsabakalara tüm halkımızı davet ediyorum. Ata sporumuza sahip çıkalım."

Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Flamingolar İzmit Körfezi'ne akın etti
15:10 Almanya, Yunanistan ve Türkiye'ye sığınmacılar için ilave yardımları inceliyor
15:10 Sultanbeyli'de inşaatta çökme (1)
15:10 Tarihi kalede güvercinlere özel yuva
15:10 Sultanbeyli'de inşaatta çökme (1)
15:09 Avcılar'da midibüs kazası
15:09 Sanat için yazılan HİK YE ALAÇATI'DA gerçek oldu