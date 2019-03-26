Boyabat'ta Hayvan Figürleri Sergisi Açıldı

Kaynak: AA

Boyabat İlçesinde, Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesinde atık malzemelerden yapılan hayvan figürleri sergilendi.Serginin açılışına katılan Kaymakam Fatih Aksoy ve beraberindekiler, sergiyi gezerek figürleri inceledi.Aksoy, burada yaptığı konuşmada, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisiyle bütünleşmelerinin önemine işaret eden Aksoy, "Ormanların ciğerlerimize çektiğimiz her nefesin kaynağı, içindeki hayvanların da vazgeçilmez bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle ormanlarımızın ve doğal hayatın korunması, ekolojik dengelerin bozulmaması için üzerimize düşen görevi yapacağımız inancımla sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.Serginin 4 gün açık kalacağı öğrenildi.