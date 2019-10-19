Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

Sinop
'un Boyabat
ilçesinde telefon direklerinden bakır kablo çaldıkları iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat Düzkarağaç köyü ile Yukarı Seyricek köyü yol ayrımında ormanlık alan içinde telefon direklerindeki kabloları sökerek satmaya çalışan 2 kişi Boyabat Jandarma
ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda yakalandı. Söktükleri kabloları ilçe merkezinde bulunan ikametgahlarına götüren zanlılar yüklü miktarda bakır kabloyu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP