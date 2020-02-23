Haberler » Güncel » Boyabat'ta 'Kadına Şiddete Hayır' konferansı - Haber

Boyabat'ta "Kadına Şiddete Hayır" konferansı

Boyabat ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu konferans düzenlendi.

23.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:48Boyabat'ta
ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu konferans düzenlendi.
Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa Doç. Dr. Nurten Sargın konuşmacı olarak katıldı.
Boyabat Ülkü Ocakları Başkanı Kerim Yener, konferans öncesi yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dini, dili, ırkı, sınıfı ya da coğrafyasının olmadığını vurguladı.
Eski Türklerin kadına verdiği öneme değinen Yener, "Eski Türklerde kadınlar devlet yönetimlerinde söz sahibi olduğu gibi yer yer hükümdarlık yapmıştır. Sözlerimi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.'" diye konuştu.
Doç. Dr. Nurten Sargın, şiddetin tarihçesini anlatarak, "Kadına yönelik şiddet, 30 yıldan uzun bir süredir kadının insan olarak hakkının ihlali olarak nitelendirilen dil, din, ırk, etnik grup ayrımı gözetmeden tüm dünyada meydana gelen ve toplumun sağlığını etkileyen temel bir problemdir." dedi.

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'de arttığına işaret eden Sargın, "Bu da önlenmesi gereken bir halk sağlığı olarak ele alınmalıdır. Şiddet, dönüşebilen bir enerji. Biz iletişim becerileri kazandırarak, insanları ve sanata yönlendirerek şiddeti en aza indirgeyebiliriz. Şiddet önlenebilen bir sorundur." ifadesinde bulundu.
Sargın'a konferansın ardından plaket takdim edildi, salondaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:37:28