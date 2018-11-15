Boyabat'ta Kan Bağışı Etkinliği

Boyabat
ilçesinde Fatih Sultan Mehmet
İmam Hatip Ortaokulu tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bağışçılara ilik nakli konusunda da bilgilendirme yapılarak tavsiyelerde bulunuldu. Türk Kızılayı Samsun
Şubesi'nde görevli Doktor Musa Yılmaz
, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hastanelerde kan bekleyen binlerce hastanın olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Hastanelerde duyarlı vatandaşlarımızın kan bağışı yapmasını bekleyen binlerce hastamız var. Verilen her kan, üç kişiye can olmaktadır. Bir kan, üç kişiye can ve doğaya bir fidan armağan etmek demektir. Sağlık durumu uygun tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz." diye konuştu. Okul Müdürü
Halil Gündoğdu
ise etkinliklerine katılarak kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Fatih Sultan Mehmet,Boyabat
15 Kasım 2018 Perşembe 13:50