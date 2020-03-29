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Boyabat'ta koronavirüs tedbirleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisi Trafik polislerinin araçları durdurması Sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi Sürücü ve yolcuların kimlik kaydının alınması - SinopSinop İl İdare Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Boyabat ilçesi Osmanköy...

29.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:21
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisi
Trafik polislerinin araçları durdurması
Sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi
Sürücü ve yolcuların kimlik kaydının alınması - Sinop
Sinop İl İdare Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisindeki Kastamonu - Sinop kavşağında, Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği trafik ekipleri tarafından ilçe merkezine hareket halinde olan araçlar durdurularak kimlik kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından ise ateş ölçümü yapıldı.
İlçe dışından gelip Boyabat'ta ikamet edeceğini belirten sürücü ve araç içindeki yolcuların kimlik, adres ve telefon bilgileri kaydedilerek, 14 gün süreyle evlerinden dışarı çıkamamaları gerektiğini söylenip, aksine davrananlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.
İlçe genelinde sınırlandırmaya uymayarak sokağa çıktığı belirlenen 65 yaş ve üzeri kişilere para cezası uygulanıyor. Vatandaşlara, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından anons yapılıyor.
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Boyabat’ta koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Boyabat, Sinop, Güncel

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Boyabat'ta koronavirüs tedbirleri

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