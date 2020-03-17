Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı
Boyabat Belediyesi ekipleri, ilçe otogarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
17.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:09
Boyabat Belediyesi ekipleri, ilçe otogarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Ekipler, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında ilaçlama yaptı.
Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Vatandaşlardan da bireysel olarak tedbirlerini almalarını isteyen Erbaş, "Tüm dünyanın ve ülkemizin gündemi olan koronavirüse karşı belediyemizle işbirliği halinde ilçemiz otogarında otobüslerimizi, yazıhanelerimizi ve yolcularımızın kullandıkları alanları önleyici tedbir olarak ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz. Sayın yolcularımız, vatandaşlarımız kalabalık ortamlarda bulunmasın, temizlik şartlarına dikkat etsinler. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde görev yapan tüm servis minibüslerimizi ve taksi duraklarını ve araçlarını da dezenfekte edeceğiz." diye konuştu
Ekipler, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında ilaçlama yaptı.
Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Vatandaşlardan da bireysel olarak tedbirlerini almalarını isteyen Erbaş, "Tüm dünyanın ve ülkemizin gündemi olan koronavirüse karşı belediyemizle işbirliği halinde ilçemiz otogarında otobüslerimizi, yazıhanelerimizi ve yolcularımızın kullandıkları alanları önleyici tedbir olarak ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz. Sayın yolcularımız, vatandaşlarımız kalabalık ortamlarda bulunmasın, temizlik şartlarına dikkat etsinler. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde görev yapan tüm servis minibüslerimizi ve taksi duraklarını ve araçlarını da dezenfekte edeceğiz." diye konuştu
Kaynak: AA
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