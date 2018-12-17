Boyabat'ta "Kral Çıplak" Oyunu Sahnelendi

Boyabat
ilçesinde, "Kral Çıplak" adlı tiyatro oyunu öğrenciler için sahnelendi. Sinop
Hayaller Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve 600 öğrencinin izlediği oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.
Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sanat faaliyetleriyle buluşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz Boyabat'ta olduğu gibi diğer ilçelerde de bu oyunu sergilemeye devam edeceğiz. Biz çok mutluyuz, umarım çocuklarımız da mutlu olmuşlardır. Oyunda verilen mesajlar umarım yerine ulaşmıştır. İzleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA