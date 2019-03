Boyabat'ta "Madde Bağımlılığı" Konferansı

Kaynak: AA

Boyabat ilçesinde "Madde Bağımlılığı" konferansı düzenlendi.Boyabat Kaymakamlığınca yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, iletişim uzmanı Uğur Elaman tarafından sunum yapıldı.Elaman, madde bağımlılığının önlenmesinin, bağımlıların kurtarılmasının toplumsal seferberlikle olacağını vurguladı.Uluslararası istatistiki rakamların her 100 kişiden her 5'inin uyuşturucunun pençesine düştüğünü gösterdiğine işaret eden Elaman, her yıl da uyuşturucu yüzünden 260 bin kişinin öldüğünü anlattı.Uyuşturucu gibi meselede siyaset bulunamayacağının altını çizen Elaman, şöyle devam etti:"Dünyada bir yılda uyuşturucudan elde edilen paranın 1 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünyada petrol ve silahtan sonra en büyük ticari kaynak uyuşturucudur.Türkiye'de son altı yılda madde bağımlılığı illetinden kurtulmak için tedavi ve terapi merkezlerine başvuranların sayısı tam yedi kat artmış durumda. Doğuda üretilen uyuşturucunun ham maddesi Türkiye üzerinden Avrupa'ya gider. Burada mamul hale getirilen uyuşturucu ise Orta Doğu'ya, Avrasya'ya ve Mezopotamya ülkelerine gider. Canı yanan bu coğrafyanın insanlarıdır."Elaman, 2050 yılında Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere'nin nüfusları azalarak "yaşlılar ülkesi" olacaklarını belirterek, "Bizde nüfus artıyor ve gençleşiyor. İşte dış güçler bizi tehlike olarak görüp neredeyse maliyetine, hatta maliyetin altında uyuşturucu satarak gençliğimizi uyuşturup işe yaramaz hale getirmek istiyor. Ülkemizde uyuşturucu kullanım yaşı 11'e kadar düştü. Bu, alarm zillerinin çalması demektir." dedi.Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede çok başarılı olduğunu da anlatan Elaman, "Bazıları, askerin, polisin, devletin uyuşturucuyla mücadele etmediği yalanını yayar. Bu yalanları yayanlar, uyuşturucu satıcılarıdır. İmkanı ve yetkisi olanların 'bana ne, devlet görevini yapsın.' deme lüksleri bulunmuyor." ifadesini kullandı.Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu da konferansın açılışında yaptığı konuşmada, manen ve fiziken sağlıklı nesiller yetişmesi için gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Maddi ve manevi kurumsal sıkıntılarımız oluyor ama 'İman varsa imkan vardır' ilkesinden hareketle gençlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bir memleketin en büyük zenginliği ne yer altı ne de maden zenginliğidir. Bizim en büyük zenginliğimiz gençlerdir." diye konuştu.Elaman'ın madde bağımlılığı bulunan gençlerle beraber olmayı yaşam biçimi haline getirdiğini anlatan Köroğlu, şunları söyledi:"Evde evlatlarımızla ilgilenirken canımızı sıktıkları zaman ya evden kaçıyoruz ya bir şeyler yapıyoruz. Bir şekilde başımızdan defetmeye çalışıyoruz. Kendileri ailevi, ekonomik problemleri olan, toplumla bütünleşememiş gençlere ömür veriyor. Allah bu emeklerinin karşılığını inşallah her iki cihanda da kendilerine ihsan eylesin. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."Elaman, konferansın ardından Köroğlu'nun kendisine verdiği hediyeyi salondaki bir kadına hediye etti.