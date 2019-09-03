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Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaraladı.

03.09.2019 19:10 Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.20'de Boyabat istikametinden sanayi bölgesine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 57 DR 746 plakalı motosiklet, Sanayi Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mehmet Ç. yönetimindeki 57 DG 199 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile fırlayan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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